Lorenzo dice que está a disposición del PSOE para colaborar a impulsar un proyecto alternativo

Ha señalado que tras su cese como subdelegado se incorporará a su puesto de funcionario de carrera como documentalista pero además Lorenzo ha explicado que las propuestas tienen que realizarlas los compañeros del partido por los cauces que correspondan, y ha vuelto ha insistir en que está a disposición del partido "pero no necesariamente para trabajar en la primera línea de la política, pues hay muchas formas de colaborar".



Por otro lado, el subdelegado ha realizado un balance de la labor del Gobierno Central en la provincia de Castellón durante los últimos años, la cual ha calificado de "importante", y ha dicho que "se valorará con el tiempo", puesto que considera que "la crisis ha empañado la visión de la realidad".



Así, ha destacado la modernización de infraestructuras administrativas, al incremento de los medios humanos y materiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la mejora de las pensiones o la consolidación de la igualdad de género.



Lorenzo ha agradecido el trabajo desempeñado por los empleados públicos, así como la colaboración de los representantes institucionales, y ha dicho que la voluntad de la Subdelegación "ha sido mejorar las condiciones y expectativas de vida de la ciudadanía", y ha pedido disculpas si no lo ha conseguido en alguna ocasión.



El subdelegado ha reconocido que han quedado por cumplir algunos proyectos, aunque para él el más importante era "que los ciudadanos fuesen un poco más felices, y eso ha sido imposible", ha dicho. Así mismo, ha apuntado que le hubiera gustado que el AVE estuviera ya construyéndose, que se hubieran inaugurado las dos desaladoras o que se hubiese impulsado la construcción de los cuarteles de Almassora y Onda.



Preguntado por Onda Cero Castellón sobre el discurso de investidura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Lorenzo ha destacado que estuvo "en su línea, indefinido en muchos aspectos" y cree que no explicó el grueso de medidas que pretende adoptar.

Además, considera que las dos fortalezas de España -el estado de bienestar y la democracia- "no estuvieron sustanciados en su discurso".



Para finalizar, Lorenzo ha deseado "sinceramente" al nuevo gobierno que "le vaya bien porque nos irá bien a todos y que tenga el arrojo necesario para decir que estamos en una situación difícil y que habrá que alterar muchas cosas".