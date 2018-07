La Diputación de Castellón dice "no" al "fracking"

El informe presentado esta mañana por la comisión de expertos para la investigación de la aplicación de la técnica del fracking en la provincia concluye que este método no es adecuado y podría dañar gravemente el ecosistema. Por eso el hidrogeólogo, presidente de la comisión, Ignacio Morell, recomienda no aplicarla en el interior de Castellón. Morell asegura que esta técnica lleva implícitas, además de la contaminación de las aguas i el subsuelo, la destrucción de los ecosistemas terrestres porque exige, entre otras cosas, abrir caminos y talar árboles. Por otro lado, la Consellera de Infraestructuras y Medio Ambiente, Isabel Bonig ya anunció ayer que acataría las conclusiones de la comisión. Moliner asegura que la Diputación ha trasladado el informe y confía en que se tomen decisiones respetando el peso del mismo. El Presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha suscrito punto por punto este informe. Rechaza el fracking y asegura que desde la institución provincial se trabajará para buscar fórmulas alternativas en un futuro. Por ello, ha querido destacar que no cerrará puertas a próximas investigaciones, contando siempre con la visión técnica que permita garantizar la seguridad ambiental.