Voulgaris: "Estamos abiertos a comprar Castalia"

Bob Voulgaris no deja indiferente desde su llegada al CD Castellón. El canadiense deja clara su ambición por hacer crecer el club y en esta ocasión lo ha hecho al referirse a las mejoras que necesita el Estadio Castalia. Voulgaris, en una declaración si precedentes en la historia reciente del club, ha asegurado que está abierto a la compra del estadio si no el consistorio municipal no está en condiciones de hacer frente a las reformas.

En un rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana en la sala de prensa del coliseo albinegro, "Bob" se ha referido a la necesidad de urgentes mejoras en el estadio: "Nuestro enfoque es que necesitamos que el estadio tenga ciertas condiciones. Y esas cosas que se requieren deben ser aprobadas, y son cambios que se deben acometer de inmediato. Entiendo que el ayuntamiento quizás no tenga en este momento la posibilidad de asignar los fondos porque todo ello supone un proceso. De todas formas a mí me encantaría reformar el estadio y destinar los fondos necesarios. Mejorar los asientos, las butacas, incluso una ampliación del estadio, pero no podemos en estos momentos. En un estadio del que no soy dueño, toda esa inversión no tiene ningún sentido. Debe haber un proceso en el que todo eso quede claro y se entienda"

Voulgaris: "Estamos abiertos a adquirir el estadio a un precio razonable "

Fue en ese momento cuando el norteamericano dejo caer la "bomba": Si el ayuntamiento no tiene los recursos necesarios para el estadio, debería considerar la posibilidad de llegar a un buen acuerdo con nosotros, con un buen alquiler en unas buenas condiciones. Imagínate que dedicas 350 mil euros a mejorar ciertos aspectos y que luego le pasan el alquiler a otro, con lo que las condiciones deben ser muy favorables. En cualquier caso estamos abiertos a adquirir el estadio a un precio razonable. Si el precio es el justo estaríamos contentos de facilitar todos estos recursos que la ciudad puede no tener. El ayuntamiento tiene que movilizar mucho dinero y, a veces, son más importantes a nivel de comunidad y de ciudadanos , somos muy sensibles. Está claro que la bancarrota es lo último que desea cualquiera"

Salida de Reddin

Davi Reddin | CD Castellón

El dirigente fue cuestionado sobre la salida de Dave Reedin, director deportivo de la entidad: "No creo que haya cambiado nada desde el principio de mi periodo. Primero, yo estaba para crear una estructura deportiva y para establecer también las responsabilidades. No es tan relevante decir todos los detalles; yo estoy aquí para apoyar a la plantilla y a todas las personas que desarrollan el club. Dave se apoyaba en los componentes de su equipo pero, desde el principio, no íbamos a tener una persona específica en la parcela deportiva. Le agradezco su trabajo. No solo hablamos de responsabilidades y gestión. Estoy desempeñando el mismo trabajo del año pasado: buscar jugadores, personal... Eso supone gran parte de mi papel, si no todo".

Balance sobre el mercado

Douglas Aurelio | CD Castellón

El canadiense se refirió al reciente mercado de fichajes "Este mercado un poquito retador en cuanto a la incorporación de jugadores, supone un reto y puede ser difícil porque los equipos nos de no dejan salir a sus jugadores. Dicho esto, los que sí hemos incorporado, estamos encantados con ellos, vienen a satisfacer nuestras necesidades. Y Lars va a ser una pieza importante pero necesitamos un poco de tiempo. ¿Si vamos a integrar a más jugadores? Puede, pero podemos desarrollar el equipo tal y como está. Va a ser difícil añadir a más miembros del equipo"