El Villarreal toca diversas teclas en el mercado

Extremo : El primer nombre en la lista de deseos del club de La Plana para cubrir la baja de Yeremi Pino, es la de Gonçalo Guedes. El portugués, tras una temporada complicada en el Benfica a causa de las lesiones, ve con buenos ojos una salida del Benfica para buscar más minutos. Y el Villarreal, con Marcelino como valedor, le ofrece dicha posibilidad.

Guedes: "Claro que echo de menos al Valencia CF" | DAZN

Esta semana ha hablado el técnico del Benfica, Roger Schmidt, quien no quiso desvelar nada al respecto del futuro del jugador: "No puedo confirmar nada sobre transferencias. Gonçalo es un jugador importante para el Benfica". Y de la misma forma explicó del porqué de sus pocas oportunidades: "se debe a las lesiones que sufrió el año pasado y también en septiembre. Siguió afectado y eso es algo que siempre es complicado para cualquier jugador, porque no tuvo pretemporada. Por eso no juega de manera consistente y solo puede jugar 20 o 25 minutos a la vez. Nadie cuestiona su calidad, es tremendamente peligroso cuando está cerca de la portería, pero necesita jugar más para volver a estar arriba".

Lateral derecho : Ante la baja de Foyth el nombre del italiano Alessandro Zanoli, jugador del Nápoles, ha saltado a la palestra. Zanoli es un defensa diestro de 23 años y 1.88 metros de altura que esta temporada está contando con pocas oportunidades en el cuadro partenopeo, la alternativa del Villarreal ha aparecido con fuerza cuando se daba por hecha su llegada al Genoa semanas atrás. Aunque, también es cierto, la de los amarillos no es la única toda vez que Fiorentina y Salernitana estarían también en la terna de candidatos

Alessandro Zanoli | Napoles

Central: La llegada de Eric Bailly podría verse acompañada de un defensa más para la zaga amarilla, si bien no es el fichaje prioritario tras la incorporación del costamarfileño. En su momento apareció el nombre del Osasunista David García, aunque su fichaje no es factible en este mercado. De la misma forma el nombre del uruguayo Gastón Álvarez, futbolista del Getafe, es otro de los que se abría tanteado .

Eric Bailly | Villarreal CF