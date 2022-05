El Villarreal no sale de Europa

El Villarreal jugará un año más en competición europea. Los castellonenses disputarán de nuevo competición continental, en este caso la Conference, torneo en el que el fútbol español debutará de la mano del Villarreal. Y lo hará con la rúbrica de una meritoria victoria en el Camp Nou, escenario donde los amarillos sumaban 11 derrotas consecutivas y en el que su técnico, Unai Emery, logró su primera victoria tras once visitas en liga.

Lo cierto es que los amarillos no ganaban en cancha blaugrana desde la temporada 2008, cuando lo consiguieron gracias a los goles de Jhon Dhal Tomasson y Marcos Senna. Como anécdota el gol blaugrana lo anotó el hoy técnico Xavi Hernández . En esta ocasión los amarillos lo afrontaban como una final , ya que no había margen de error para estar en Europa .La hinchada amarilla ha disfrutado de 15 temporadas en competición continental gracias a cuatro Ligas de Campeones, 10 Europas League y de una de la extinta Copa de la UEFA en la campaña 2003-04. Tan sólo en siete temporadas los castellonenses han quedado fuera , y la gran mayoría de ellas fueron las cuatro primeras temporadas de los amarillos en la máxima categoría. Ahora añadirá una nueva con la Conference.

Emery se instala en Europa

El técnico del Villarreal, Unai Emery. | Villarreal CF

El técnico hondarribitarra, que debutó en un banquillo en la máxima categoría del fútbol español en Almería en 2007, se ha visto las caras con el conjunto azulgrana dirigiendo desde los banquillos del Almería, Valencia, Sevilla y Villarreal. Pero el resultado siempre había sido el mismo hasta la fecha: la derrota. En esta ocasión el técnico vasco consiguió un premio doble, ya que la victoria trajo aparejada la clasificación europea.

Cabe recordar que, desde que abandonara el Almería en 2008, Emery siempre ha clasificado a sus equipos para competición europea con la única excepción de la temporada en Moscú en la que fue destituido . Con la que viene serán un total de quince temporadas consecutivas dirigiendo partidos en competición europea. El técnico avaluó la temporada de su equipo, la cual calificó con un 8,5 sobre 10.

Fiorentina, West-Ham, Niza, Colonia, Young Boys (rival este año en Champions), Hadjuk Split, Feyenoord o Sporting de Braga son algunos de los rivales que los azulejeros encontrarán en esta novedosa competición que esta semana disputa su primera final entre la Roma y el Feyenoord.