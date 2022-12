El Villarreal regresa de Turquía con mejores sensaciones.

Si ante el Fenerbahce los amarillos dejaron luces y sombras, en esta ocasión la imagen, fue la de un equipo con mayor contundencia. No dejaba de ser un amistoso, pero cualquier victoria es una buena noticia para el equipo de Setien en una fase en la que necesitan ganar en confianza tras el maremoto que significó la marcha de Unai Emery.

Pese a que los amarillos presentaron un once condicionado por las muchas bajas y donde su referencia ofensiva era Jorge Pascual, delantero del Villarreal C, barrieron del terreno de juego al conjunto otomano en lo que fue toda una lección de eficacia en los primeros 45 minutos. Y no parecía fácil de presagiar en los primeros minutos donde el cuadro local salió mandón y dispuesto a tener el balón. Pero todo cambió cuando en el minuto 22 llegó el golazo de Coquelin tras enganchar desde la frontal del área una tremenda volea que contó, eso sí, con la colaboración del portero local.

Alex Baena ante el Galatasaray | Villarreal CF

El tanto del galo abría el tarro goleador amarillo, ya que no habían pasado ni cinco minutos cuando cuando Mojica ampliaba el repertorio con un libre directo desde casi 25 metros. Con el Galatasaray noqueado, llegó la contra para el tercero . Coquelin habilitaba a Chukwueze que por velocidad superaba a toda la defensa para plantarse solo y no fallar en el 0-3.

Todavía quedaría tiempo más en la recta final de la primera mitad. Gomis recortaba para los locales a la salida de un córner, un tanto que tan solo servía para maquillar un marcador que antes del descanso ampliaría el canterano Jorge Pascual. El delantero del Villarreal C aprovechaba un error en la salida de los turcos y la habilidad de Chukwueze para estrenarse con el primer equipo amarillo.





Reacción turca tras el descanso





Setién dio entrada a algunos pesos pesados como Parejo, Gerard Moreno o Albiol para la segunda mitad. Mata pudo recortar con un balón al larguero en los primeros compases , y minutos después lo hizo Bardaski.

Jorge Pascual se estrenó con el Villarreal | Villarreal CF

Los amarillos buscaban matar el partido en alguna contra, y las tuvieron muy claras en las botas de Gerard y Baena. Pero no las aprovechó y se llegó al final entre alguna trifulca innecesaria y un innecesario penalti de Mojica sobre la bocina que sirvió para que los turcos maquillaran el resultado. El Aston Villa de Unai Emery será la próxima prueba para los castellonenses.









Ficha técnica

Villarreal CF: Pepe Reina, J. Mojica, Jorge Cuenca, A. Mandi, Kiko Femenía, Manu Trigueros, Manu Morlanes, F. Coquelin, Álex Baena, Jorge Pascual, S. Chukwueze.

También jugaron: Albiol, Parejo, Capoue, Collado, Gerard, Dela, Quintero, Cassaro.





Galatasaray: O. Kocuk, K. Karataş, A. Bardakcı, E. Bayram, S. Boey, P. van Aanholt, B. Kutlu, B. Yılmaz, Mata, Y. Demir, B. Gomis.

También jugaron: Bulbul, Demiroglou, Akam, Alamazabekov,Dogan, Baltaci, Akturkoglu, Aksaka, Dubois, Akgun





goles: 0-1 F. Coquelin 22’; 0-2 J. Mojica 27’; 0-3 S. Chukwueze 32’; 1-3 Gomis 42´; 1-4 Jorge Pascual 44’; 2-4 Bardakcı 58’; 3-4 B. Demiroğlu 90+4' (p.)





Árbitro: Çağdaş Altay