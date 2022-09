El Villarreal quiere ganar en su cancha "maldita"

Con el recuerdo de la derrota de la pasada temporada, cuando el equipo entrenado por Unai Emery cayó derrotado en el último minuto, el conjunto de La Plana tratará de borrar la imagen de conjunto poco intenso que mostró la pasada campaña cuando visitó a los equipos ubicados en la zona baja de la tabla. Hasta la fecha el conjunto castellonense ha jugado tres partidos de la máxima categoría en el Mirandilla (otrora Carranza), con el pobre balance de dos empates y una derrota.

Los azulejeros afrontarán de esta forma el primero de los 13 partidos que deberán disputar antes del parón mundialista. Y se prevén cambios en su once a tenor de las molestias de algunos futbolistas que han regresado de sus selecciones , caso de Yeremy Pino. De esta forma el Villarreal tratará de buscar una nueva victoria a domicilio ante un equipo ubicado en la zona baja de la tabla. Un dato que no desvía la atención de Unai Emery quien prevé un duelo complicado: "Ese Cádiz en casa es lo que ha hecho bueno y a eso se suma la confianza de la victoria en Valladolid. Ante este mismo Cádiz y con los mismos jugadores perdimos, es un partido muy importante y el respeto es alto. Si no somos exigentes ya empezamos perdiendo, si no estamos a tope lo tenemos complicado, la exigencia es alta y lo sabemos. Debemos ser capaces de imponer nuestra idea de juego y poder tener acierto, es algo que sabemos que debemos mejorar. Esas son las claves, minimizar errores y respetarles mucho a ellos y a sus jugadores. Tienen buenos jugadores y un técnico que ha demostrado su categoría".

Emery: "No nos hemos sentado para hablar de la renovación"

Unai Emery en rueda de prensa | Onda cero

El técnico vasco fue cuestionado sobre su futuro toda vez que esta temporada cumple su tercer y último año de contrato. Emery aseguró que todavía no se han establecido conversaciones con el club en ese sentido: "No hemos hablado de eso, yo he manifestado que estoy muy contento aquí y tengo objetivos deportivos que me ilusionan y un año por delante muy bonito. Pero no hemos hablado nada de eso”.

De la misma forma el preparador amarillo lanzó un mensaje "para navegantes" cuando se refirió al Mundial y dejó claro que quiere a futbolistas centrados en su club y no con la cabeza en la cita de Catar: "Veo a algunos jugadores hablando del mundial y, veo a jugadores más pendientes de lo normal. Tengo claro que los jugadores tienen el Mundial muy en la cabeza, por lo que voy a estar pendiente de que mis jugadores estén muy centrados. A veces me sorprende lo que oigo por ahí, por lo que en mi situación la idea es que mi gente esté aquí y no allí. Me he llevado otras veces alguna sorpresa por no esperar eso, por lo que la experiencia me da para que esté preparado para hacer que mis jugadores estén a tope y si alguno no está tendré que poner a otro”.