Cazorla está firmando una temporada brillante. Con 12 tantos iguala su mejor cifra anotadora toda vez que pasa por ser uno de los mejores asistentes del campeonato. Por todo ello, y pese a sus 35 años, la intención del Villarreal es la de contar con el jugador una temporada más.

Cabe recordar que, recientemente, el futbolista aseguraba en una entrevista a Onda Cero Castellón que esperaría a final de temporada para tomar una decisión, si bien la coyuntura actual le servirá era reflexionar junto a su familia sobre la decisión tomar. El esfuerzo físico, las molestias que sigue arrastrando debido a su grave lesión, cuentan también en dicha decisión."No me planteo nada a largo plazo, y menos con 35 años. Acabaré la temporada y veré que me pide el cuerpo porque cada día que me levanto las sensaciones son diferentes. Siempre dije que volvía aquí para jugar a mi mejor nivel y cuando vea que no estoy ni a un 80% me echaré a un lado y dejaré paso a la gente joven. A día de hoy estoy contento, pero la edad se nota, la lesión esta ahí y cada vez cuesta más”.

Escucha a que de nuevo la entrevista completa con Santi Cazorla en el Día Mundial de La Radio https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon/deportes/cazorla-seguire-jugando-mientras-me-vea-al-mejor-nivel_202002135e454c010cf285e6aac0355b.html

