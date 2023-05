El Villarreal busca sellar su pasaporte europeo en Girona

LEER MÁS El Villarreal reconoce la trayectoria de ocho futbolistas que cumplen diez años en el club

El Villarreal llega a Girona en el mejor momento de la temporada en cuanto a resultados y juego se refiere. El equipo amarillo ha encontrado el camino propuesto por Quique Setién y pasa por ser un conjunto atrevido y peligroso para sus rivales. Especialmente por el gran momento de forma de su tripleta ofensiva formada por Pino, Chukwueze y Jackson.

Una victoria amarilla certificaría su clasificación para los puestos de Europa League y les mantendría en la pelea por la la Liga de Campeones , pendientes de lo que horas después la Real haga en cancha del ya campeón, FC Barcelona.

Eso sí, los amarillos deberán solventar difícil papeleta que supone afrontar un encuentro con bajas especialmente importantes como son las de Pau Torres y Albiol en el centro de la zaga y de Dani Parejo en la sala de máquinas del submarino. Setién deberá dar con la tecla para suplir al director de orquesta amarillo, futbolista clave para entender el juego de los castellonenses

Setien: "Será un gran partido"

El técnico amarillo, Quique Setién, elogió el gran momento en el que llegan ambos equipos: "Ahora los dos equipos están digamos con la luz encendida, lo que hace que los futbolistas estén en un rendimiento muy alto e incluso por encima de sus posibilidades. Por ello nos vamos a encontrar un partido extraordinario de ver, somos dos equipos que no sabemos especular y que vamos a apretar para generar espacios. Si los dos equipos estamos acertados de cara portería se van a ver goles y por lo tanto va a ser un partido muy entretenido"

Por su parte Michel, técnico del Girona, tuvo palabras hacia la buena temporada de los amarillos: "Es un equipazo, lleva muchos puntos en las últimas jornadas. Parejo no estará y el cambio es muy grande, no se que hará Setién pero es un equipazo y nosotros debemos hacer un paso adelante con el balón, porque me he mirado el partido en la Cerámica y nos faltó balón, sufrimos mucho y no nos marcaron hasta el último minuto de penalti. Mañana tiene que ser un partido diferente, porque si jugamos como en la ida vamos a sufrir mucho".