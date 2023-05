El Villarreal reconoce la trayectoria de ocho futbolistas que cumplen diez años en el club

El evento, celebrado en el Estadio de la Cerámica, también contó con la asistencia del consejero delegado, Fernando Roig Negueroles; el director de fútbol, Miguel Ángel Tena; el director de fútbol base, Pablo Cañada; y las coordinadoras del Villarreal Femenino, Patri Traver y Laura Cuesta. Entre los premiados, destacó la presencia del jugador del primer equipo Álex Baena.

Además, también recibieron este distinguido homenaje otros siete futbolistas del club: Diego Collado (Villarreal B), Ander Rubert (Juvenil Roda), David Martín (Juvenil C), Marta Querol (Femenino B), Marta Ortells (Femenino B), Marta Durá (Femenino C) y Esther Mollón (Femenino C)..