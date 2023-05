Un tropiezo para ver más lejos la Champions

El Villarreal suma un año más sin ganar en Mestalla, donde no logra la victoria desde que se impusiera en la temporada 2016/17. Ha llovido mucho desde entonces, pero no lo suficiente como para que los castellonenses hayan sido capaces de romper su mala dinámica en el feudo "taronja". En esta ocasión es cierto que pudieron dar un pequeño paso más para lograr un empate , aunque insuficiente para mantenerles en la pelea por las plazas de Liga de Campeones.

Con el punto cosechado los castellonenses frenan la escalada que habían emprendido con las dos victorias consecutivas logradas durante la pasada semana. Eso, unido a la victoria cosechada por la Real Sociedad ante el Real Madrid esta misma jornada, hace que la diferencia respecto del conjunto vasco, que es quien marca las plazas de Liga de Campeones, es ya de siete puntos. Tres partidos de diferencia que, con tan sólo cinco por disputar, se antoja una diferencia demasiado difícil de recortar.

De esta forma los amarillos deberán centrarse en mantener su actual quinta plaza, para la que Athletic y Betis se presentan como los principales competidores. Precisamente ambos se miden este jueves en un duelo directo al que los amarillos estarán atentos. Los vascos serán los próximos visitantes del Estadio de La Cerámica en un duelo que se antoja vital para las opciones europeas de los azulejeros.

Albiol: "No supimos gestionar la ventaja"

Albiol protege el balón ante Cavani | Villarreal CF

La plantilla castellonense lamentó el no haber sido capaces de conservar el tanto inicial que les hubiera dado la victoria. Así se expresaba Raúl Albiol, quien regresaba al once titular en Mestalla: "No hemos sabido gestionar el 0-1 , hemos perdido varios balones que han metido al Valencia. Teníamos que haber manejado mejor el partido y ha sido una pena ", afirmaba.

De la misma forma el futbolista era sincero sobre las opciones de poder pelear por las plazas de Liga de Campeones: "Se aleja la cuarta plaza, está difícil porque quedan menos parido y la Real ganó. Intentaremos luchar pero nos hemos dejado dos puntos en Mestalla"