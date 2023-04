Terrats: "Sería un sueño firmar por el Villarreal"

Terrats, que llegó en el mercado invernal para reforzar el filial amarillo, ha irrumpido con fuerza en el primer equipo. El catalán ha participado en 10 partidos bajo las órdenes del técnico cántabro, de los que en ocho ha sido titular. Además ha sido participe de la mejor racha de la temporada del conjunto amarillo.

De esta forma el club de La Plana ha tomado la decisión de hacer frente a una opción de compra valorada en 2.5 millones de euros, por lo que Terrats se convertirá en uno de los primeros refuerzos para la próxima temporada. El jugador asegura no saber nada seguro sobre su futuro: "No se nada sobre mi futuro y no me preocupa. Estoy muy tranquilo. Se me dio la oportunidad y la aproveché"

Eso sí, en rueda de prensa este mismo miércoles, Terrats no escondió su "ilusión" por hacer realidad su fichaje por el conjunto amarillo: "Obviamente me gustaría continuar. Es un sueño firmar por un club centenario como el Villarreal. Un paso muy importante para mi carrera, algo muy positivo por lo que llevo luchando hace mucho tiempo y que espero que se pueda dar".