TAU viaja a Guipuzkoa con la duda de Alvarado

El conjunto entrenado por Juan Antonio Orenga tratará de asaltar la siempre complicada cancha de un ex ACB como es el Guipuzkoa, con una posible baja tan sensible como es la del base canario. Precisamente Alvarado fue uno de los mejores en el estreno liguero ante Andorra , aunque su buen partido no sirvió para evitar la derrota ante el potente conjunto del Principado. El jugador sufrió durante el encuentro una torcedura que le obligó a jugar mermado, situación que le podría imposibilitar volver a jugar con tan poco tiempo de recuperación.

El técnico de TAU lamentaba la que puede ser una baja especialmente sensible para su equipo: "Ayer no pudo entrenar y hoy ha probado un poco, pero dos partidos tan seguidos va a ser duro para él. El cuerpo médico está haciendo todo lo posible para que se recupere", afirmaba.

El preparador castellonense analizó el duelo ante el cuadro vasco que su equipo disputará mañana desde las 18h en el Angulas Aguinaga Arena. Orenga destaca la importancia de realizar un abuena defensa sobre el estonio Nurger, uno de los jugadores más determinantes de los vacos: "Hay que seguir con la intensidad defensiva que tuvimos los dos primeros cuartos y ser listos para no cometer faltas. Tendremos situaciones abiertas de tiro que hay que tomarlos. Tener un ritmo alto de contraataque y tener claro que una vez que Nurger vuelve al equipo cambian totalmente. Es un jugador determinante"