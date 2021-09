Sorribes y Bautista, con paso firme en USA

Bautista , decimoctavo cabeza de serie, derrotó por 6-1, 6-3 y 6-2 al joven finlandés Emil Ruusuvuori para sellar su pase a la tercera ronda . Bautista impuso su mejor tenis en una hora y 41 minutos que duró el partido en lo que fue el primer duelo entre ambos jugadores dentro de circuito de la ATP.

El castellonense, que llegó por sexta vez a la tercera ronda del torneo, segunda consecutiva, se mantuvo sólido en el fondo de la pista para colocar sus mejores golpes de derecha y asegurar 20 puntos ganadores con 22 errores no forzados. Todo lo contrario de lo que sucedió con Ruusuvuori, número 66 del mundo, que jugó su segundo Abierto, e intentó un tenis agresivo, que no le funcionó en ningún momento del partido al cometer 44 errores no forzados por apenas 16 golpes ganadores.

El próximo rival de Bautista, que se convirtió en el tercer español que lograba la victoria en la sesión matinal de la tercera jornada del Abierto con los partidos de segunda ronda, tendrá como próximo rival al canadiense Felix Auger-Aliassime, duodécimo cabeza de serie

Sorribes busca su mejor marca en USA

Por su parte, Sara Sorribes disputará este miércoles a las 18.00 horas su segundo partido en el que se enfrentará a la taiwanesa Su-Wei Hsieh. La jugadora de la Vall competirá por alcanzar la tercera ronda de este Abierto de Estados Unidos después de vencer en un gran partido a la checa Muchova.