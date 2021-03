Sara Sorribes: "No me creía que había ganado el título"

Pocas horas después de firmar su primer título, la tenista asegura que mantiene vivo el recuerdo con la emoción a flor de piel por los momentos vividos: "Traté de que el día de la final fuese un día más, pero es verdad que estaba más nerviosa. Busqué centrarme en competir lo mejor posible y poder hacer mi tenis. Al final del partido, cuando boleé y vi que ella no llegaba, no me lo creía. Me tiré al suelo y en ese momento no sabía ni lo que estaba pasando. Saludé a mi madre y fue un sentimiento muy bonito porque mi familia siempre han estado a mi lado".

El sueño de los JJOO de Tokio

Sorribes, con este título, asciende al puesto 57 del ranking WTA y gana enteros para representar este verano a España, y en caso de que se celebren, en los JJOO de Tokio . Una cita que, asegura, le ilusiona de una forma muy especial: "Sería un sueño ir a los Juegos, es algo que me hace mucha ilusión desde siempre. Lo he tenido tanto en la cabeza que a veces me lo he tenido que quitar para centrarme en los objetivos. Me encantaría conseguirlo"

