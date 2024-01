Villarreal CF: Una sangría que no cesa

La sentencia que Marcelino lanzara semanas atrás, comienza a resonar cada vez más fuerte como un vaticinio terrorífico para el Villarreal: "Si encajamos tres goles por partido seremos equipo de Segunda". Y desgraciadamente para los amarillos, esa es la media de tantos recibidos en los últimos cinco partidos ligueros en los que los castellonenses han encajado la friolera de 15 tantos.

Una semana más la fragilidad defensiva del Villarreal quedó patente ante la UD Las Palmas, donde el conjunto castellonense se desplomó como un castillo de naipes a las primeras de cambio. Tres tantos más en contra de un equipo que ha perdido competitividad de forma preocupante y que encara el camino del descenso si no encuentra soluciones urgentes.

Marcelino: No estoy asustado porque no veo a un equipo vulnerable

Los 41 goles en contra en tan sólo 19 partidos tan sólo son superados por los 43 del colista Almería. Y la cifra es todavía más contundente cuando se compara con lo sucedido la pasada campaña, cuando el equipo de La Plana encajó 40 tantos en toda la temporada completa.

Lo cierto es que las cifras defensivas de los castellonenses han sido malas durante toda la temporada, pero en los últimos tiempos son para echarse a temblar. Y es que antes de los tres goles encajados en Las Palmas les sucedió lo propio en Mestalla (3-1), dos ante el Celta (3-2), cuatro en el Bernabéu (4-1), y tres ante la Real Sociedad. Una caída en picado que ni la llegada de un técnico como Marcelino o de un refuerzo en defensa como Eric Bailly han podido frenar

Pese a todo el técnico amarillo, Marcelino García Toral, afirmó que no ha perdido la confianza en su equipo: "No estoy asustado porque no veo a un equipo vulnerable, entonces sí sería complicado revertir esta situación, pero no tengo esa sensación; con actitud positiva lo vamos a sacar adelante"