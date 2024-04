El regreso de Pedraza es la mejor noticia para Marcelino

Pese a la derrota ante el Atlético de esta pasada jornada, el fin de semana dejó algunas buenas noticias para el Villarreal. Y seguramente la mejor sea el regreso de Alfonso Pedraza a los terrenos de juego. El cordobés, que ingresó en el minuto 81 del partido ante el Atlético de Madrid, dejaba atrás una lesión que le ha mantenido cerca de tres meses fuera de las canchas . De esta forma el Villarreal recupera a uno de sus mejores efectivos.

Dueño y señor de la banda izquierda durante las últimas temporadas cuando las lesiones se lo han permitido, el canterano amarillo había cumplido antes de la lesión su sueño de alcanzar la internacionalidad absoluta, lo que da buena muestra de su nivel. El carrilero cordobés jugó su último encuentro el pasado 13 de enero en Las Palmas antes de caer lesionado de su tobillo derecho.

Pedraza: Me sentí feliz, disfrutando porque ya tenía ganas de volver. Es algo que estaba esperando desde que me lesioné

“Tras tanto tiempo sin competir te choca un poco regresar a la competición. Me sentí feliz, disfrutando porque ya tenía ganas de volver. Es algo que estaba esperando desde que me lesioné”, afirmaba el futbolista tras el partido ante el Atlético. “Volver en relativamente poco tiempo es para estar contento y orgulloso del trabajo. Doy las gracias a todo el mundo del servicio médico y el cuerpo técnico que me ha ayudado durante este tiempo”, aseguraba. Y es que lesión, en primera instancia, hacía presagiar un periodo todavía más largo de baja

Tenemos que mirar quién nos interesa más que gane la Copa. Nos conviene que gane el Athletic

Pedraza analizó en los micrófonos de Movistar la derrota in extremis de su equipo ante el cuadro colchonero para considerar que el empate hubiera sido “el resultado más justo”: “pienso que el empate hubiera sido justo y bueno ante el Atlético. Es verdad que en la primera mitad ellos fueron mejores y Filip nos salvó en un par de ocasiones, pero nosotros dominamos en la segunda”, dijo.

De la misma forma se pronunció sobre el interés de los amarillos en que sea el Athletic quien se imponga en la final de Copa para que la séptima posición otorgue una plaza europea: “Tenemos que mirar quién más nos interesa que gane la Copa. Seguro que el resto de equipos pensaran lo mismo porque a varios nos conviene que gane el Athletic”