Punzano disfrutó de su primera titularidad con el CD Castellón

Pese a tener ficha del filial su presencia en las convocatorias del primer equipo albinegro se había convertido en algo habitual últimamente esta temporada. E incluso hace un mes ya debutó ante el Melilla, donde pudo jugar los últimos minutos del choque ante el cuadro de la ciudad autónoma.

Fue el caso de Iker Punzano, centrocampista de 19 años , que no dudó en aprovechar su oportunidad para dejar muestras de su calidad. Una actuación, que no pasó desapercibida para el técnico albinegro, Dick Schreuder: "“Está creciendo mucho en cada entrenamiento y ahora ha jugado un buen partido como titular en la recta final de la Liga y me alegro mucho”

Rubén Murcia, el joven centrocampista del filial albinegro, debutó al entrar en la recta final del partido ante el cuadro algecireño. Para este choque, el técnico neerlandés convocó a cuatro jugadores del filial: Punzano, Murcia, José Albert y Miñana.