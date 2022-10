Punto de inflexión para el Villarreal ante Osasuna

El Villarreal se encuentra en un momento especialmente importante de la temporada para confirmar que sus objetivos este año pasan de verdad por la liga. Y es que tras dos campañas donde han brillado sobremanera en Europa, la presente era una temporada donde se marcó la zona alta de la competición de la regularidad como principal propósito. Pero tras cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria, las sensaciones amenazan con convertir en un bucle el destino de los amarillos si no dan un volantazo de inmediato a su situación liguera.

El hecho de jugar un lunes ha permitido al equipo castellonense mayor capacidad de recuperación tras hacerlo el pasado jueves en Viena. De todas formas Emery deberá esperar hasta última hora para conocer si podrá contar con futbolistas como Albiol o Lo Celso, ambos ausentes en la sesión del domingo por diversas molestias . Habida cuenta el exigente calendario, no sería de extrañar que tuviesen descanso de cara al partido del próximo jueves en Barcelona.

Lo Celso pugna por un balón con Silva | Villarreal CF

Con la baja de Gerard una semana más, Emery seguirá buscando alternativas en ataque con el fin de dar con la complicada tecla que permita resolver el mayor de los problemas para los azulejeros: la ausencia de gol sin su gran referente . Y es que sin el ariete catalán, el Villarreal tan sólo ha visto puerta en uno de sus últimos cuatro partidos.

Emery: "Osasuna mira más hacia arriba que para abajo"

Unai Emery | EFE

El técnico amarillo, Unai Emery, no se fía del cuadro rojillo al que no dudó en elogiar: "Viene un rival muy difícil que fuera de casa está bien. Lleva años trabajando de una forma definida y se les da bien jugar en nuestros estadio. Compiten muy bien y cada año suman jugadores para mejorar, como ha sido esta temporada el caso con dos que han salido de aquí como Moi y Peña. Tienen las ideas muy claras y las ejecutan a la perfección. Son capaces de presionar alto, o de tener una defensa más baja y hacerlo muy bien. En ataque tienen alternativas para jugar con uno o dos puntas, están mucho más cerca de competir de jugar por Europa que de jugar por no descender"

Los amarillos afrontan el primero de los tres partidos que disputará esta semana . El próximo jueves jugarán en el Nou Camp y el domingo recibirán al Almería en el Ciutat de Valencia.