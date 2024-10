Peñíscola FS: Festival de goles para comenzar la temporada

El Servigroup Peñíscola se impuso en su visita a Manzanares por un contundente marcador para dar el primer paso en esta temporada 24/25. El equipo de Santi Valladares hizo valer su mayor pegada para noquear a los manchegos en un intercambio de golpes y errores que se saldó con un abultado 4-8. Los locales, siempre a remolque, lograron empatar el partido a falta de nueve minutos, pero los errores le condenaron en la recta final.

Peñíscola salió en tromba y encerró al rival en su área. Su dominio obtuvo recompensa en el minuto tres cuando Diego Sancho subió el 0-1 al electrónico con un remate acrobático. Tras intercambio de ocasiones y cuando mejor estaba el conjunto quesero, llegó el segundo de los amarillos como un jarro de agua fría. El argentino Gauna aprovechó un error en la salida del balón de los manzanareños para sortear a Dani Juárez y marcar, con calidad, el 0-2.

El segundo acto no pudo comenzar mejor para los intereses azulones. A los 16 segundos, Pedro Herreros, en su debut en la categoría, estableció el 1-3. Poco duró la alegría. Saladié volvió a abrir brecha en el marcador al aprovechar un rechace tras un choque de Dani Juárez y un defensa manzanareño. Antoñito, poco después, volvió a recortar distancias, a pese de Raúl Campos. Y la respuesta de Peñíscola, por mediación de Víctor Pérez (2-4) no se hizo esperar.

Manzanares tomó algo de oxígeno en el intercambio de golpes con dos tantos prácticamente consecutivos. En el 28, Daniel marcó el 3-4 tras una gran jugada individual: su zurdazo besó la madera antes de colarse en la portería de Gus. Dos minutos después, Humberto, también con la zurda y de larga distancia, sorprendió a Rafa López, que había sustituido al veterano portero de Peñíscola.

Con 4-4 y los visitantes con cinco faltas, Quesos El Hidalgo fue víctima de sus propios errores. Quintela, Diego Sancho y Gauna, el mejor de la tarde, dejaron el partido visto para sentencia. La guinda la puso el combativo Saladié a falta de dos minutos.

Valladares: "El partido no me gustó porque fue una verbena"

Pese a la victoria el técnico Santi Valladares se mostró muy crítico con el juego de su equipo en un partido que definió como "una verbena": Lo único positivo fue el resultado, el resto ha sido una verbena y no me ha gustado. Esta vez ha tocado ganar pero no me ha gustado el juego de mi equipo", afirmó.

Este próximo miércoles el conjunto peñiscolano disputará una nueva jornada liguera ante un rival de primer orden como es el Palma Futsal. Los azules visitarán desde las 19:30 h al bicampeón de Europa en el pabellón Son Moix en busca de la primera gran sorpresa de la temporada