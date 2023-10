Pacheta: "Tenemos el reto de ganar a un equipo invicto"

LEER MÁS Tres días de luto oficial por la muerte del Hijo Adoptivo de Vila-real Mosén Guillermo

El preparador burgalés sabe que el de mañana es un partido especialmente importante, aunque prefiere no hablar de finales para no estresar a su plantilla. Pacheta reconoce que el rival pasa por un gran momento, aunque confía ciegamente en su plantilla. El técnico no descartó a Gerard Moreno, quien será duda hasta última hora.

"Llevamos una serie de partidos y vamos conociendo a la plantilla. Hacemos un equipo para ganar. De partido a partido no creo que vaya a haber demasiados cambios de ahora en adelante. Vamos a ir repitiendo con algunos futbolistas , pero siempre que estén en gran momento y vayan a responder. Si hay molestias vamos a valorarlo. Gerard está mucho mejor y no lo descarto. Parejo es de la partida, sin duda. Juan Foyth no llega, será baja junto a Coquelin y Denis"

"Ellos no han perdido pero algún día tienen que perder"

"No creo que perder te deje fuera, porque si ganas los otros doce puntos...De aquí a final de liga todos son duros e importantes. Cuando se define como una final es porque luego no hay nada. ¿Sabéis el estrés que es para un jugador que le expongas a situaciones limites cada tres días? Hay que afrontarlo con responsabilidad y salir a ganar. Y lo haremos si jugamos el fútbol que jugamos durante 50 minutos ante el Girona y mostramos la seguridad que tuvimos ante el Getafe. Son las bases en las que apoyarnos"

"Es un equipo joven. Los dos mediocentros, en especial Matic, es de equipo top de Europa. Una media de 32 años. Sus laterales son verticales y su ataque muy dinámico. Son agresivos en ataque y van muy bien al espacio. Habrá que estar muy atentos y no entregarles nada. Cada vez estamos mejor con balón para marcar el tempo. Ellos no han perdido pero algún día tienen que perder. El Villarreal es el Villarreal y estamos en condiciones de ganar".

"Claro que los jugadores tienen ilusión por volver a ganarla . Y les vamos a dar las herramientas Yo tengo más que ellos o más incluso. Estoy disfrutando mucho. Con los años tienes experiencias y intentas manejar ciertos momentos, aunque no lo acabas de manejar del todo nunca. Tampoco quiero. Quiero tener los gatos en la barriga que tengo. Manejas otras otras cosas. Y tras tantos años, coger un equipo en Europa, imagínate como estoy"

"Ganar sería un golpe de efecto, pero me baso mucho en las sensaciones. Y siento grandes cosas aquí y creo que se lo estoy transmitiendo. Por eso creo que vamos a ganar en base a lo que estamos trabajando, cuando salga por inercia. Claro que la victoria de mañana sería un bálsamo estupendo. Que no nos alborote la necesidad. Los nuevos están aportando y estoy contento con ellos. Luego decido quien juega y donde. Cada día los conozco más"