Miguel Álvarez: "Esta fase de ascenso es de locos"

Los amarillos se medirán el domingo a las 18 h al Logroñés, en el primero de los dos partidos que debe superar para alcanzar el ascenso. Y lo hará en Galicia en sede única y con una organización que ha dejado mucho que desear. El técnico amarillo se refirió a la organización de la fase de ascenso con términos contundentes: "Es de locos, no es bueno para el fútbol . Es de locos todo. Hasta última hora no sabemos nada, ni hotel ni horarios... además escuchamos que se ha pagado por jugar en uno u otro sitio. Hay un run run que no gusta . Hace falta transparencia y esto no es bueno para el fútbol" dijo.

Escucha aquí sus palabras.