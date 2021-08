Un mermado Pablo Torrijos queda fuera de los JJOO

Decepcionado tras estar muy lejos de su mejor nivel, el castellonense , que participaba en sus segundos juegos, en declaraciones a RTVE, reconoció que había “tenido molestias los últimos días, no podía correr y saltar como me gustaba. Es una pena porque después de dos años buenos no he llegado en las mejores condiciones físicas en cuanto a dolores. Lo he intentado, me da pena y rabia por ser aquí, pero no puedo hacer nada más. El año pasado pensaba que este iba a ser mi año, el objetivo era los ocho primeros, lo veía realista, pero en la última competición me hice un poco de daño, a ver si puedo curar todos los dolores que voy arrastrando”.

Escucha aquí sus palabras