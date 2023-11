Marcelino : "Tenemos que involucrarnos para dar una respuesta inmediata"

Marcelino García Toral aseguró durante su presentación oficial, que está seguro de que logrará devolver al equipo al lugar que merece en la clasificación. El técnico, que se emocionó durante el acto de presentación, confesó que no esperaba regresar al Villarreal, pero precisó que la vida ha facilitado que regrese a un lugar donde fue "feliz".

"Tenía más de 200 mensajes pero siempre respondo. Pido unos días para poder responder. Me he emocionado porque me he acordado de dos personas que ya no están, Llaneza y mi padre", explica Marcelino tras su primer día de vuelta en el Villarreal.

Encuentra a la plantilla tocada pero toca remontar: "Lo normal es que la plantilla esté triste por los resultados y por la salida de un entrenador que me consta que esta plantilla apreciaba. Tenemos que mirar hacia adelante, identificar los problemas y buscar soluciones".

El español Marcelino García Toral. | ondacero.es

"Lo que haces te pone en el lugar que estás. Tenemos que empezar a ganar. Necesitamos todos ganar e involucrarnos en el proceso para dar una respuesta inmediata. No es sencillo, pero tenemos dos tercios de competición para demostrar lo que se nos presupone y demostrar que podemos competir con todos", subraya.

Y sabe que tocan unas semanas muy exigentes: "Tenemos un calendario muy complicado hasta enero. Tenemos que ser fuertes en casa para que se extienda a los partidos de fuera".

