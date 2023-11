Marcelino: "Queremos que los rivales perciban que es difícil ganarnos"

El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, que se estrena este martes en la Copa del Rey, ha reconocido el reto que tiene por delante para cambiar la dinámica del equipo, pero ha expresado a la vez su convencimiento de que lo logrará.

"Nos espera un trabajo difícil. No vamos a crear falsas expectativas porque la realidad es la que es, pero somos optimistas. Queremos que, en cualquier competición, los rivales perciban que es difícil ganarnos", ha declarado.

Marcelino también se ha mostrado satisfecho de sus primeros días al frente del equipo. "Tengo la sensación de que volví a casa y que no hace tanto tiempo que me fui. He recibido un trato exquisito y estoy muy agradecido por ello y por la colaboración del equipo", ha manifestado.