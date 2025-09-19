Marcelino y su aviso "a navegantes": "Quien no esté igual de motivado en Liga, no jugará ni Liga ni Champions"

El Villarreal regresa mañana ante Osasuna a la realidad liguera tras una semana marcada por la Liga de Campeones. Marcelino exige a sus jugadores máxima motivación para afrontar la competición doméstica y no duda en mandar un aviso para navegantes: quien no muestre la misma actitud, quedará fuera del equipo. El asturiano defendió a Luiz Junior tras su error ante el Tottenham y aseguró que habrá cambios en el once ante los rojillos.

Máxima ambición: “Hay que afrontarlo con la misma mentalidad que cualquier otro, no debe haber diferencias. Nunca mezclaré competiciones. Por un lado va la Champions y ahora vienen tres partidos de liga muy seguidos. La Champions queda lejos porque antes vienen estos tres partidos en la competición en la que tenemos que demostrar nuestra capacidad. Si queremos volver a disfrutar de la Champions hay que ganar mucho en liga, y por ello doy a este partido tanta importancia como al último ante el Atlético . La única ambición es la de ganar. En nuestro campo tuvimos dos buenos resultados con dos buenos partidos. Osasuna tiene un balance defensivo muy bueno, ha hecho buenos partidos y nos pondrá las cosas difíciles

Habrá cambios: “No voy a utilizar la palabra rotaciones. Apostaré por los jugadores que creemos que están mejor física y mentalmente en cada momento para afrontar cada partido. Vamos a intentar tomar las mejores decisiones posibles sin pensar en si es una u otra competición y sí si jugaron hace tres o cuatro días y lo que viene por delante. Habrá cambios, pero algunos van a repetir

Plantilla amplia: “La intención era tener un buen plantel. Suplimos a los jugadores que salieron y queríamos generar competitividad para jugar cada tres días sin bajar el rendimiento. A principio de temporada es difícil porque cambiamos a ocho jugadores de campo que no se adaptan de un día para otro. Algunos llegaron hace poco y necesitan tiempo para adaptarse a cultura, país, idioma, competición, equipo y compañeros diferentes. Hay que concederles un tiempo prudente”

Portería: “Luiz es un gran portero. Un error lo puede tener cualquiera, pero es el puesto más ingrato de todos. A un jugador no lo define un error o un acierto. El rendimiento se mide por la suma de partidos. A nivel personal es fuerte, a nivel profesional un portero joven. En ese proceso de mejora hay circunstancias adversas. Debe tener claro que tiene la confianza del cuerpo técnico y sus compañeros. Por un error no se va a tomar una decisión. A seguir trabajando y mejorando. Somos un equipo y hay que apoyar al compañero”

Como compaginar liga y Champions: “Nos falta repetición de experiencias. Sólo jugamos un partido de Champions. Creo que el rendimiento anterior, ante el Atlético, pudo ser mejor porque no jugamos a nuestro nivel- este proceso de octubre nos ayudaerá a adaptarnos a esta competición. Tenemos que tratar de que los jugadores no centren toda la atención en lo que más les ilusiona. El Villarreal ya tiene experiencias en este aspecto. Algunas regulares, extraordinarias ninguna y decepcionantes alguna . Hay que diferenciar y ahora viene tres de liga muy importantes . Hay que olvidarse de la Champions. Espero ser lo suficientemente inteligente para si eso sucede tomar las medidas adecuadas”

El fútbol es igual en todos los sitios. Para los delanteros es meter goles, aquí, en Francia o en Estados Unidos, pero es verdad que hay una adaptación

Compenetración de los delanteros: “Las herramientas son claras: Hay que visualizarlo antes para que perciba la idea, el conocimiento durante los entrenamientos y luego jugar. El fútbol es igual en todos los sitios. Para los delanteros es meter goles, aquí, en Francia o en Estados Unidos, pero es verdad que hay una adaptación. Ayoze ya estuvo el otro día y su rendimiento fue bueno para el tiempo que estuvo de baja. Es un jugador muy importante. Estaban Yeremy y Etta al principio, pero ahora no están. Tenemos opciones, no me gusta la excusa de los cambios y las bajas. Los procesos se aceleran si ganas”

Exige motivación para la Liga: “No concibo que un jugador esté supermotivado para jugar una competición y no motivado para jugar la otra . En un proceso corto de tiempo no va a jugar ni la una ni la otra. Seremos analíticos para detectar, que espero que no, si existen eses tipo de situaciones”