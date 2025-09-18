El "Zarra" Ayoze se sube al submarino

Pese a la derrota sufrida en el partido de Liga de Campeones ante el Tottenham, el regreso de Ayoze a la titularidad fue una de las buenas noticias que arrojó el partido para el Villarreal. El canario, quien volvió a disfrutar de muchos minutos tras haberse perdido casi toda la pretemporada por lesión, afirma que sigue trabajando para encontrar su estado de forma idóneo.

Tras regresar a las canchas el pasado fin de semana en el Metropolitano, donde dispuso de 26 minutos de juego, Marcelino no dudó en apostar por el mejor anotador de la pasada temporada para saltar ya de inicio al terreno de juego en el partido de Liga de Campeones. Pese a no estar todavía en su mejor momento, Ayoze afirma que las sensaciones fueron buenas: “Me encontré muy bien. Debo coger ese ritmo de competición después de un proceso de casi mes y medio en el que he estado fuera por lesión. Me he perdido una gran parte de la pretemporada que también es complicado y ahora estoy cogiendo el ritmo de competición a base de partidos, que al final es como mejor puedes coger ese estado de forma. Ojalá poder continuar en un buen estado de forma y que lleguen muchos goles”.

Ayoze:" nos quedamos con la sensación de que jugando a nuestro mejor nivel podemos competirle de tú a tú a cualquier rival"

De la misma forma el ariete tinerfeño destacó que , pese la derrota, su equipo regresó de Londres con el convencimiento de que puedan competir ante cualquier rival en esta competición: "Podemos competir a cualquiera. Le hemos jugado de tú a tú a un gran rival en su campo, en su estadio donde habitualmente juegan un buen fútbol y son muy intensos . Y nos quedamos con la sensación de que jugando a nuestro mejor nivel podemos competirle de tú a tú a cualquier rival. Fuera de casa cualquier detalle puede hacer la diferencia entre sumar o no sumar ,sabemos que estamos en la competición más importante”.

Volver a ganar en Liga

Este próximo sábado (18:30), los amarillos regresan a a realidad liguera y al Estadio de La Cerámica donde recibirán la visita de Osasuna. Tras dos derrotas consecutivas (ante Atlético y Tottenham), buscarán de nuevo la victoria para consolidar la fortaleza que han mostrado como locales en este arranque de campeonato.

El delantero espera con impaciencia el partido para reencontrarse con las buenas sensaciones que conllevan las victorias: " “Tras dos derrotas hay que volver a la victoria en liga, a sumar de tres en nuestro estadio. Dentro de lo malo lo positivo es que cada 3 o 4 días estás jugando otro partido y tienes la posibilidad de mejorar, de intentar conseguir un buen resultado”.