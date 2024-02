Marcelino advierte a la Real: "Son un gran equipo pero no vamos derrotados"

Marcelino espera que su equipo de el do de pecho en Anoeta este viernes ante la Real (21h). Para el técnico amarillo el Villarreal ha mejorado considerablemente aunque los resultados no sean un reflejo de ello en las últimas jornadas. Marcelino no duda en elogiar a la Real a la que considera el equipo que “más cosas bien” hace de La Liga

Mejores sensaciones que resultados: “Creo que nos estamos moviendo por mejores sensaciones que resultados, no van a acordes a las victorias que merecimos sumar estos cinco partidos. Ganamos el partido (ante el Barcelona) que si hubiéramos perdido no hubiera pasado nada y empatamos los cuatro en que tuvimos muchas más opciones de ganar. Pero eso es el fútbol. Somos competitivos y esperamos seguir en esa línea. Es un campo complicado ante un equipo que hace muchas cosas bien, compite en Champions, semifinal de Copa, es el equipo español con más partidos. Está bien estructurado, uno de los mejores, de lo que más cosas hace bien. En el partido de ida competimos bien, pero en diez minutos desafortunados y par ellos con muchos acierto, se llevaron una victoria demasiado holgada. Vamos a ver si revertimos el resultado”

Nos estamos moviendo por mejores sensaciones que resultados

¿Desespera no ganar?: “Lo que me desespera es el partido que jugamos en Valencia o en Las Palmas. Cuando hacemos menos de lo que se puede. Pero si llegamos mucho y nos llegan poco ya depende del acierto. Y estamos acertando poco, es la realidad. Supongo que esa racha va a cambiar porque tenemos jugadores capaces de hacerlo. Hemos dado pasos hacia adelante pero hay que dar más porque los resultados no son buenos”

Competencia en la delantera: “La competencia siempre aumenta el rendimiento. Nos hubiera gustado tener a Sorloth la semana pasada porque nos da opciones diferentes. Para esta semana está disponible porque está entrenando bien los dos últimos días”.

Sorloth está disponible porque está entrenando bien los dos últimos días

¿Espera a la Real pendiente de la Copa?: “Están acostumbrados a jugar tres partidos a la semana, y tienen cuatro días, que es diferente a tener tres. Creo que pondrá a su mejor once, aunque es lógico que tener tan cerca un partido que te puede llevar a una final siempre te va a atraer mental y físicamente. Puede ser. Pero esperamos a la mejor Real y esa un equipo muy difícil”



Partido 900 del Villarreal en Primera: “Creo que he sido el entrenador del Villarreal en el 500, el 600 y ahora el 900. Aquí pasé mucho tiempo, sería bonito rubricarlo con una victoria. He tenido buenos números ante la Real, menos en el partido de ida. Nos vale para ver como vamos progresando desde aquel partido . Esperamos dar un nivel competitivo alto”

He sido el entrenador del Villarreal en el partido 500, el 600 y ahora el 900.