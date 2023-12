Manu Sánchez: “Nos sentimos muy identificados con este estilo de juego"

El jugador del Castellón Manu Sánchez ha valorado positivamente el cambio de estilo del Castellón con la llegada de Dick Schreuder y ha subrayado que se siente identificado con el nuevo modelo.

“El nivel de este cuerpo técnico está muy por encima de las dudas que pudiera haber al principio con los cambios y el tema del idioma. Por eso ha tenido un impacto tan rápido. Nos hemos sentido muy identificados. Tenemos algo muy distinto al resto de equipos y nos sentimos muy arraigados a ello”, ha señalado.

También ha hablado de su cambio de posición en el campo al pasar de lateral a carrilero. “Parecen posiciones muy similares, pero no tienen nada que ver. Era mi primera experiencia como carrilero, pero desde el primer momento sentí mucha confianza por parte del entrenador, que quizás vio algo en mí mucho antes que yo y me arropó mucho para sentirme cómodo en un proceso que no fue fácil”.