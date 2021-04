Lazar Mutic: "Quiero aportar mucho a Tau"

La marcha de Josep Puerto en pretemporada al Valencia Basquet y la lesión de Romà Bas, dejaban la posición de alero bajo mínimos y con pocas alternativas al camerunés, Adala Moto. Con la llegada de Mutic el conjunto castellonense podrá contar con un jugador más especifico en dicha demarcación y con experiencia en la liga LEB Oro. Y es que el nuevo jugador de Tau la pasada temporada formó parte del plantel que consiguió el ascenso al liga Endesa con el Delteco Gipuzkoa

"Esta oportunidad me parece increíble, me gusta estar a alto nivel y es lo que noto en este grupo. Trato de coger rápido las jugadas y lo que necesita el técnico, con el que ya hablé el domingo. Vengo a ayudar en lo que sea y para lo que me necesiten" aseguraba durante su presentación.

Escucha la charla con Mutic aquí.