Jorgensen: "Cada vez que estoy en el campo cumplo mi sueño de jugar en Primera"

La actual no ha sido precisamente la temporada más plácida para el Villarreal. Constantes altibajos, la presión por salir de una zona baja de la tabla a la que el club de La Plana no está habituado y tres entrenadores en poco más de tres meses no es el escenario ideal para que un portero joven goce de la tranquilidad deseada .

Y pese a la desconfianza inicial de una parte de la grada, Filip Jorgensen ha acabado por consolidarse como el portero del Villarreal. Este pasado fin de semana consiguió alcanzar un nuevo objetivo que hasta la fecha se había resistido: por primera vez esta temporada mantuvo la puerta a cero en una victoria amarilla como local.

Fue precisamente en el derbi autonómico ante el Valencia cuando los vila-realenses fueron capaces de conjugar, por primera vez durante esta campaña, las dos variables. Tras una temporada donde las cifras en casa dejaban mucho que desear, las victorias amarillas comienzan a llegar en La Cerámica.

Pero también es cierto que hasta la fecha, en ninguna de las cuatro lograda con anterioridad ante Almería (2-1), Celta (3-2), Osasuna (3-1) y Granada (4-1), habían sido capaces de dejar su marco a cero, algo que si lograron ante el cuadro “che” (1-0): “Siempre hemos creído en nosotros, hemos trabajado lo máximo y ahora estamos en una racha buena. No salían las cosas y con Marcelino estamos encajando mucho menos que antes”, afirma el joven internacional danés.

Jorgensen: Cada vez que sacamos los tres puntos estoy feliz, y con la puerta a cero más.

El cancerbero de 21 años dio el salto al primer equipo la pasada temporada tras la marcha de Rulli en el mercado invernal. Esta temporada, y de la mano de Setién, comenzó como titular, situación que ha mantenido con los diferentes técnicos que han pasado por el “submarino”. Esta campaña suma ya 29 partidos: “Cada vez que sacamos los tres puntos estoy feliz, y con la puerta a cero más. Mi sueño desde pequeño era jugar en Primera, y aunque las cosas no vayan bien disfruto porque cumplo ese sueño”, afirma.