Goles como remedio a tantos empates

Tras cuatro jornadas ligueras los amarillos tan sólo han sido capaces de anotar dos tantos, y ambos llegaron en el empate ante el Atlético de Madrid (2-2). De esta forma el equipo entrenado por Unai Emery no ha visto puerta ante Mallorca, Granada y Espanyol, tres encuentros en la que el marcador final acabó por reflejar empates a cero.

El técnico vasco volverá a probar diversas alternativas en el frente ofensivo del equipo tratando de dar "con la tecla" tras los problemas mostrados hasta la fecha . La opción de paco Alcácer, que ya disputó minutos ante el Mallorca, es una de las opciones que baraja: "El año pasado nos fue bien con un punta como Gerard escorado a la banda y un jugador por delante . El otro día jugamos con Danjuma y Dia y todavía no hay entendimiento para ocupar los espacios porque eso requiere de entrenamientos, tiempo y partidos. Alcácer está trabajando para aportar lo que tiene cuando juegue. Contra el Mallorca tuvo esa presencia cerca de los centrales, abrió juego a sus compañeros. Con Gerard se sentía cómodo, pero buscaremos otras alternativas. Con Danjuma queremos buscar ese jugador de banda hacia el centro. Hay que encontrar las mejores combinaciones. Paco Alcácer siempre ha tenido gol y el equipo le necesita”

Para este encuentro, y habida cuenta el exigente calendario que se avecina para los amarillos (próximas visitas al Bernabeu y Old Traford), se espera que el once titular presente varios cambios respecto al encuentro del partido del pasado fin de semana en Mallorca. Futbolistas como Mandi, Parejo y el propio Alcácer podría regresar al once.