Gerard ya trabaja para volver al 100%

Para Gerard Moreno ha sido una temporada más amarga que dulce. Tras firmar una extraordinaria campaña, el delantero catalán llegaba a la presente con unas enormes expectativas. Pero todo se torció desde el principio con un verano complicado que le acabó pasando factura en forma de continuas lesiones. Gerard ya descansa y recupera fuerzas con la intención de volver a mostrar su mejor versión en una temporada tan importante para cualquier futbolista como será la próxima con un Mundial a la vista.

Autor de 30 goles en la anterior temporada , Gerard arrancó sin a penas descanso tras un verano intenso. El hecho de disputar la Eurocopa tras su campaña más dura le condicionó para no realizar un pretemporada en condiciones. Por si fuera poco la disputa de la Supercopa de Europa ante el Chelsea , hizo que el verano fuese más atípico si cabe y marcara su preparación. Tras jugar menos de la mitad de los partidos de la temporada a causa de las continuas lesiones, el jugador analiza los sucedido: "Me ha costado mucho a nivel mental saber que no podía ayudar en una temporada tan bonita donde me perdía tantos partidos. No he necesitado ayuda externa, pese a que me parece una herramienta muy necesaria".

Es por ello que el futbolista ya tiene la vista puesta en la próxima temporada. Con el objetivo de olvidar lo sucedido esta temporada, Gerard queier demostrar que puede retomar su mejor nivel y ganarse un puesto en la lista de futbolistas que acudirán al mundial." Es uno de los objetivos. Es el sueño de todo jugador poder estar con su país. Necesito tomarme este mes para recuperarme al 100% y olvidarme de las lesiones y volver fuerte, que no me vuelva a pasar lo de este año. Trabajo desde hace semanas en ponerme bien para comenzar la temporada que viene al máximo nivel"

Da por buena la Conference

Gerard Moreno | Villarreal CF

El delantero, pese a reconocer que el objetivo era más ambicioso a principio de temporada, da por buena la clasificación de su equipo para disputar la Conference: "Queríamos estar en Europa, queríamos Champions o Europa League. Pero es una competición europea y da prestigio llevar el nombre de Vila-real por el continente. Los que están por detrás de nosotros se cambiarían por nosotros. Hay que darle mucho valor. En un año de centenario es importante y tendremos el estadio acabado para el tramo final. Ojalá para los últimos partidos de Conference. Queríamos estar en Europa y así fuimos al Camp Nou".