Gerard quiere endulzar su año más difícil

Pese a los múltiples problemas, el delantero catalán se encuentra a un un sólo tanto de alcanzar los 107 goles oficiales con el Villarreal y convertirse así en el máximo goleador en solitario de la historia del club. Un alegría en medio de tanto infortunio en forma de lesiones que le han amargado una campaña para olvidar.

Los continuos problemas físicos han hecho que tan sólo haya podido participar de 29 partidos esta temporada. Pese a ello el "siete" amarillo ha anotado un total de 11 tantos gracias a su intacto olfato goleador. Dicha cifra le ha permitido alcanzar el total de 106 tantos con la camiseta amarilla y, de esta forma, convertirse en compañía de Adriano García en el máximo anotador de la historia del club. Este fin de semana, ante el Atlético, puede quedarse con dicho privilegio en solitario: “Son objetivos personales y bonitos que uno tiene en mente. A ver si acabamos bien con nuestra gente, que el domingo sea un gran partido y podamos acabar ganando”.

Pero si Gerard tiene algo claro es que pide salud para la próxima temporada: "“Es verdad que ahora me encuentro bien en el campo, pero me gustaría estar bien durante toda la temporada y no estar padeciendo cada dos por tres. Lo que quiero es salud para hacer lo que quiero y estar bien. Llevo dos años trabajando en eso, cambiando muchas cosas y no he dado con la tecla, pero estoy seguro de que lo haré. Es lo único que me preocupa, porque con la confianza de todo el mundo sé que juego suelto".

Volver a la Europa League

Gerard levanta el trofeo de la Europa League | Villarreal CF

Pese a que los amarillos pelaron hasta el final por una plaza Champions, finalmente jugarán la Europa League. Comoetición de gran recuerdo para el club de La Plana y para el propio Gerard, autor del gol en la mítica final de Gdansk: “Es bonito volver a la Europa League, porque es una competición que nos trae grandes recuerdos y donde pelearemos para seguir haciendo historia. El objetivo del club es estar en Europa y lo hemos conseguido”

Igualmente valoró el trabajo de Setién una vez el club ha apostado por la continuidad del cántabro: “En liga hemos cumplido el objetivo, hemos estado mejor que estos últimos años. Es verdad que en Europa no hemos estado a la altura, nos hemos quedado fuera muy pronto en una competición donde teníamos muchas expectativas. En Copa caímos ante el Madrid tras hacer un buen partido. Seguiremos trabajando en el futuro para cumplir todos los objetivos el año que viene”.