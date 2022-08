García Dols sale de Austria más líder en Moto 3

García, que partía desde la undécima posición desde la parrilla de salida, protagonizó una nueva actuación para remontar posiciones en el circuito austriaco de Silverstone. Finalmente conquistaría una meritoria quinta plaza que le permitió superar tanto a Izan Guevara como al italiano Foggia, principales perseguidores . De esta forma Sergio es líder con 193 puntos por los 188 de Guevara y los 144 de Foggia.

El de Borriana se mostraba más que satisfecho con el resultado final: "Ha sido una carrera positiva. Sí que es verdad que podría haber acabado más adelante, pero he sabido aguantar con lo que tenía. Nos vamos líderes y a pensar ya en Misano. Hoy teníamos una moto que frenaba muy bien, pero en el paso por curva sufría mucho. En ese punto no hemos cuadrado el cambio bien e iba un poco a remolque; había zonas en las que iba muy rápido, pero luego en ese sector perdía y me sacaban un tramo, aunque luego lo recuperaba. Después, he entrado en disputa con otro piloto y ya nos han sacado una distancia que me ha sido imposible recuperar".