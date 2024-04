García Dols hace "las Américas"

Sergio García Dols hizo historia en la tarde del domingo al ganar la carrera de Moto2 en Austin. El castellonense se estrenó en la cilindrada intermedia y, como premio, además es líder con dos puntos de ventaja sobre Roberts, que fue segundo delante de Aldeguer en el GP De las Américas.

En la salida, Aldeguer parecía haber ganado la partida a Canet, pero tuvo un fallo y se debió abrir, junto a Arón. Esto daba el primer lugar a García Dols, delante de Roberts y Foggia

Sergio García, poco a poco, iba tomando metros delante a costa del ídolo local, el único estadounidense, Joe Roberts. El de Burriana se erigía desde el principio en dominador y llegó a tomar tres segundos de renta. Sin embargo, el tenía un susto en la curva 11 a falta de cinco giros y perdía la mitad.

Posteriormente volvía a irse largo en la curva 11 y cedía medio segundo con sus perseguidores para dar emoción al final. Pero García Dols controlaba lo suficiente los tiempos para ganar. Es su primer triunfo en la categoría intermedia. Además, eso le sirve para ponerse líder por dos puntos sobre Roberts.

García Dols: "Ojalá sea la primera de muchas. ¿Líder? Es increíble, pero es la tercera carrera, quedan muchas

Un feliz Sergio esperaba tras la prueba que sea "la primera de muchísimas en Moto2 y MotoGP". De la misma forma hacia referencia a las dificultades finales. "Me ha empezado a fallar el cambio, se ponía en neutro y no entraban las marchas. Eso me ha llevado a cometer errores, he tenido que 'engañarlo'. Me saqué la espina de este circuito, pues no había puntuado en cinco visitas. ¿Líder? Es increíble, pero es la tercera carrera, quedan muchas", dijo