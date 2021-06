El femenino del Bisontes firma su mejor temporada

La preparadora castellonense ha firmado junto a su equipo una extraordinaria campaña. Pese a las dificultades que un año como este presentaba, se clasificaron para disputar el definitivo playoff de ascenso a Primera. Y pese a no conquistar la máxima categoría, dejaron marcado el camino para seguir peleando en próximas campañas: "Ha sido una temporada difícil por el COVID, pero hemos tenido la suerte de no tener ningún positivo y no nos ha tocado parar. Pudimos competir en la Copa de la Reina ante un equipo de Primera y pasamos de fase, fue muy emotivo"

Además Cabello destacó el camino recorrido en la liga: "Solo queda agradecer el esfuerzo por competir y jugar un playoff. Nos faltó rematar, pero de todo esto se aprende. Vamos a ir para arriba el año que viene y seguiremos soñando" comentaba

Puede escuchar sus manifestaciones