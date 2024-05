Femenía, "pico y pala" para ganarse la continuidad

Kiko Femenía supo lo que es tocar fondo el pasado mes de enero. El futbolista fallaba el penalti definitivo de la tanda copera ante Unionistas . Aunque muy pocos hubieran apostado entonces por su futuro en el club de La Plana , el alicantino apretó los dientes para revertir la situación y ganarse un puesto como titular .

“Uno tiene que ser fuerte mentalmente. Recuerdo aquella tanda de penaltis, que fue un palo duro a nivel personal. Estoy contento y orgulloso de haber podido reaccionar y recuperarme de aquello. Al principio parecía que siempre era la última opción, pero uno debe creer siempre en sí mismo, aunque los demás no lo hagan. Nunca he bajado los brazos, y al final ha llegado la recompensa” afirma el el futbolista , orgulloso de su temporada

Finalmente, y pese a no ser la primera opción tras la lesión de Foyth, Femenía ha participado de 30 partidos, cifra que no alcanzaba desde su época en el Alavés: “A nivel personal este ha sido uno de mis mejores años, de hecho, estoy contento de como afrontado la situaciones difíciles. En otros equipos he acabado contento porque jugaba, pero aquí se suma esa sensación de haber superado la dificultad y los momentos complicados”, comenta.

Y de cara a esa temporada el jugador espera que el club de La Plana pueda retener a dos de los mejores futbolistas de la última campaña, caso de Baena y Sorloth: “A mi me encantaría que Baena y Sorloth se queden aquí, han hecho una gran temporada y eso hace que estén en el escaparate. Es complicado cuando pasa esto poder retener a futbolistas desde este nivel, pero me gustaría que se quedaran”.