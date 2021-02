El fatídico último minuto lastra al Villarreal

Tras ser dominadores durante todo el encuentro y gozar de ocasiones de sobra para haber superado la eliminatoria (incluso una en el minuto 90 en el que el Levante salvó bajo palos), los amarillos vieron como en el último minuto de la prórroga y en la que fue la última jugada de partido, un gol de Roger Martí truncó su sueño de acceder a las semifinales. Una circunstancia que se está repitiendo en exceso en las últimas semanas y que les ha privado de estar en semifinales coperas y en puestos de Liga de Campeones en la competición liguera.

Obligados a mejorar

El pasado fin de semana cabe recordar que los amarillos ya dejaron escapar dos puntos en el minuto 93 al encajar un gol ante la Real en la última jugada del partido. Una semana antes y ante el Granada, los castellonenses marraron por medio de Paco Alcácer un penalti en el minuto 90 que les hubiera dado la victoria. Demasiadas veces en tan poco intervalo de tiempo como para no tratar de poner remedio, como aseguraba Unai Emery:"es verdad que hemos encajado en situaciones que gestionando mejor , siendo más competitivos dentro de la nobleza, las podríamos haber evitado. No podemos dejar de lado lo que hemos hecho bien durante todo el partido al final del mismo. Hemos tenido ocasiones de sobra, incluso en el 90. Creo que era más justa nuestra victoria pero no hemos estado bien en esa última jugada y hay que felicitar al contrario".

