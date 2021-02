Emery: "Nuestras aspiraciones a Champions están intactas"

El preparador amarillo no pierde la esperanza de luchar por los puestos que dan lugar a la Liga de Campeones . Si bien es consciente de que los últimos tropiezo han restado opciones “Nuestra idea de afianzarnos en las primeras posiciones y aspirar a esos cuatro primeros puestos todavía está intacta, pero es verdad que hay una diferencia de cuatro y cinco puntos y tenemos un partido menos. Todo lo que sea sacar los tres puntos nos impulsa anímicamente a seguir aspirando . No queremos buscar como excusa los que no estarán disponibles, si no buscar los recursos que tenemos , porque será una oportunidad para ellos”.

Superar el palo de la copa

De la misma forma sabe que la mejor forma de superar el palo copero, es centrarse desde ya misma en la liga y eneEuropa: “El palo se supera centrándonos en la liga y pensando en las cosas buenas que estamos haciendo y en las que no son tan buenas y nos están restando . Estamos jugando a tener un control importante de los partidos. Pese a que lo perdimos ante la Real estuvimos cerca de ganar hasta el último minuto. Con ese control llevamos los partido donde queremos. Tenemos que dar un paso más para, desde esa idea, encontrar más desborde y llegada. Las circunstancias nos están condicionando , con las bajas de jugadores que nos dan eso como Chukwueze o Yeremi, o ahora de Peña. Esperamos tener a Gerard más cerca de poder participar