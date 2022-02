Emery exigente: "Estamos relativamente bien"

Los amarillos afrontan el choque ante el cuadro perico pocos días después de haber realizado un importante esfuerzo en Liga de Campeones ante la Juventus de Turín. Es por ello que el preparador vasco no descarta realizar cambios en el once titular aunque sobre la base de conformar "el mejor once con los mejores jugadores ara este partido". Futbolistas como Aurier, Estupiñán, Trigueros o Pino podrían tener su oportunidad ante el conjunto catalán.

El conjunto castellonense llega al partido tras sufrir tan solo una derrota en los últimos 10 partidos ligueros y sumar 23 de los últimos 30 puntos en juego. Es por ello que el partido ante el cuadro españolista se ve como una oportunidad para tratar de escalar puestos en la tabla y recortar distancias ante alguno de sus principales rivales directos. A tres puntos de equipos como Barcelona y Atlético de Madrid y a siete del Betis , una semana más estarán pendientes de los resultados de sus principales rivales. Pese al buen momento del equipo , el técnico de Hondarribia se muestra exigente: "Estamos relativamente bien para nuestro objetivo de alcanzar una plaza europea. Tenemos que poner alta nuestra exigencia y buscar victorias ",afirma.

El delantero Paco Alcácer será baja una semana más por problemas musculares y su ausencia se sumará a las ya conocidas de Gerard Moreno, Rubén Peña y Coquelin. Emery podría echar mano del filial para completar la convocatoria con la presencia del delantero senegalés, Nicolás Jackson.

Escucha aquí las palabras de Unai Emery