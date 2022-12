Una dosis de Castalia para mantener el liderato

El equipo entrenado por Rubén Torrecilla tratará de sanar con una victoria las heridas que dejó la derrota de la pasada jornada en cancha del SD Logroñés . Con dos caras hasta la fecha, los albinegros se aferran a su fortaleza como locales para no dejar que los puntos se escapen de un feudo en el que de momento se han mostrado intratables. Los partidos de fuera, eso sí, son otra cosa y se deberán mejorar.

El equipo albinegro contará con la importantes bajas por sanción de Manu Sánchez y Raúl Sánchez. Además, son duda Dani Romera, Iago Indias y Salva Ruiz por problemas físicos. El delantero lleva tres partidos sin jugar, mientras que el central y el lateral se perdieron el último encuentro, frente a la SD Logroñés. Torrecilla espera recuperar a alguno de estos futbolistas para la visita del conjunto castellano, aunque no forzará su regreso si no están al cien por cien.

Torrecilla advierte de su juego directo

Rubén Torrecilla | CD Castellón

El técnico albinegro, Rubén Torrecilla, analizó el juego rival y advirtió de los peligros que entraña el juego directo de los sorianos: "Hemos trabajado los dos sistemas que han empleado con su nuevo entrenador. Es un equipo que se junta bien y que usa mucho su juego directo sobre Rubén Mesa, que es su punta de referencia. Debemos ponernos el mono de trabajo, ir a por los tres puntos y seguir con la buena dinámica que tenemos en casa", indicó.

Un rival en horas bajas

El Numancia llega tras caer ante el Real Unión | CD Numancia

Los Sorianos llegan a Castalia tras su derrota como locales esta pasada jornada ante Real Unión. Cerca de las plazas de descenso llegan a Castalia con el ex albinegros Jesús Carrillo, toda vez que será baja otro ex como Mario Barco . Los sorianos destituyeron a su técnico Diego Martínez para incorporar a Iñaki Bea. Un cambio que de momento no ha surtido efecto.