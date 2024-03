Una domingo de fiesta completo para el Castellón

No pudo ser un domingo mejor para los aficionados del CD Castellón. Lucía un domingo de Magdalena y, tras la tradicional Romería de les Canyes, era el turno de Castalia y del CD Castellón. Y lo albinegros, aunque no sin sufrimiento para que el triunfo se celebrase con mas ahínco si cabe, no decepcionaron: victoria , liderato y una ventaja que cada vez es mayor con un Ibiza que no aguanta el ritmo de los castellonenses.

Los de Dick Schreuder salieron al campo conocedores del tropiezo de su máximo rival por el ascenso. Los isleños habían caído derrotados en Málaga y la ocasión se presentaba pintiparada para sus intereses. Era el día y no desperdiciaron su oportunidad pese a que el partido no pasó de discreto y tuvieron que esperar hasta el minuto 84 para marcar con un autogol del San Fernando.

El equipo notó la presión extra de poder situarse con cinco puntos por encima del Ibiza y la manejó bien

El técnico Dick Schreuder destacó que su equipo supo jugar con la presión del resultado en un partido tan decisivo: "El equipo notó la presión extra de poder situarse con cinco puntos por encima del Ibiza y la manejó bien. Es un buen proceso de aprendizaje para los jugadores porque es importante saber jugar bajo presión para ser primeros. Por eso creo que ha sido un buen fin de semana en todos los aspectos y estoy contento con la actuación del equipo".

Con 60 puntos lo de la capital de la Plana aventajan en cinco a un Ibiza que tan sólo han sumado dos de los últimos 12 puntos y que incluso ve aventajada su segunda plaza en la tabla. Los albinegros viajan a Alcoy este fin de semana antes de recibir al Córdoba en uno de los partidos grandes que quedan por disputar en Castalia.