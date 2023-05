Cuenca: " Me siento capaz de afrontar cualquier reto"

LEER MÁS Jackson quiere hacer historia con 21 años

El futbolista ha tenido que afrontar el rol de suplente de Pau Torres. Este fin de semana podría tener su oportunidad ante la ausencia del internacional: "No se si voy a jugar, pero si me toca lo afronto con toda la profesionalidad posible . Obviamente voy a dar lo máximo de mí para aportar al equipo. Me hubiera gustado tener muchos más minutos, pero las oportunidades están para aprovecharlas y es lo que voy a hacer", afirma.

Lo cierto es que el de Girona puede ser un partido definitivo para el Villarreal en cuanto a amarrar una plaza en Europa League se refiere. Y es que una victoria amarilla certificaría la clasificación para la segunda competición continental se refiere, Además mantendría la puerta abierta para poder pelear por un puesto de Liga de Campeones: "el objetivo es Europa, sea Champions o Europa League. Si es posible matemáticamente luchar por la cuarta plaza, lo vamos a pelear ", afirma el zaguero madrileño.

Eso sí, es consciente de la dificultad que representará lograr la victoria en cancha de uno de los equipos más en forma actualmente de la categoría y con jugadores especialmente inspirados en el aspecto ofensivo: "ya vimos al Girona aquí, les gusta tener la pelota, jugar desde atrás y son muy pelones. Son un gran rival y deberemos estar bien para competir. Son un equipazo y deberemos estar bien para tener opciones de ganar"

Escucha al futbolista pulsando el play sobre la fotografía