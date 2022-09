Cuenca: "Estoy bien y tengo la sensación de que confían en mí "

“Estoy contento, viéndome cada vez mejor y adaptándome bien al equipo. Tengo la sensación de que confían en mí y eso es importante. Las dos cesiones me han venido bien porque he vuelto más hecho. Ahora tengo que esperar la oportunidad y estar preparado para cuando llegue. (Emery) Tanto el año pasado como éste me quería. Confía mucho en mí y no quería que saliera cedido otro año", indicó.

El joven central está siendo habitual en las alineaciones de Emery en los partidos de competición continental, donde el técnico está dando la oportunidad a aquellos jugadores que disfrutan de menos minutos en LaLiga.

"Se irá viendo a medida que pase la temporada y conforme transcurran las competiciones, pero estoy preparado siempre. La Conference es una competición que me está dando la continuidad que quiero tener. El míster tiene mucha experiencia y sabe que el tener a toda la plantilla involucrada te hace llegar a mejor nivel en los momentos más importantes en las tres competiciones. Todos queremos jugar siempre y por ello debo seguir trabajando porque la temporada es muy larga y pueden pasar muchas cosas", apuntó.

Sobre el buen arranque de temporada del equipo, el defensor señalo que "ha sido un buen inicio. Hemos empezado con muchas porterías a cero, consiguiendo tres victorias consecutivas en LaLiga y dos en la Conference League" y restó importancia al hecho de no haber ganado en las dos últimas jornadas.

"Estamos en el inicio. El Sevilla va a ser un rival directo y si hubiéramos ganado, mejor, pero las sensaciones y la dinámica son muy buenas desde el inicio de la pretemporada. No debemos volvernos locos. Nuestra aspiración es mirar lo más arriba posible y pelear con los mejores", concluyó.