El club ya trabaja en el proyecto con Emery

"No es el proyecto de Emery, es el proyecto del Villarreal con Emery" dejaba claro Fernando Roig. Pese a ello la opinión del vasco será fundamental a la hora de la llegada de caras nuevas y dar algunas bajas . En ese sentido el técnico dejó claro que vana mantener una base importante, aunque habrá algunas novedades: "Hablo de continuidad. Se ha hecho un gran trabajo . Tengo que adaptarme al club y al equipo. Luego veremos qué se puede mejorar. Va a seguir un número muy alto de jugadores. Habría que mejorar tres, cuatro , cinco o seis posiciones en las que creemos que se puede mejorar”

En ese sentido el primer objetivo será reforzar el equipo en los huecos que dos jugadores como Bruno o Cazorla han dejado con su marcha . Pero no serán los únicos a tenor de las palabra del nuevo entrenador amarillo, y no se descarta la llegada de un central y algún cambio en la delantera .

De la misma forma el ex de Arsenal o PSG introducirá variantes en el juego amarillo, si bien la idea será la de apostar por el buen fútbol como es norma habitual en el club: "He tenido diferentes etapas y adaptaciones . Pero entreno por pasión, la llevo dentro . Me encanta ganar y superarme cuando pierdo. Hay que ser competitivo. Hay que transmitir la química, que tu equipo tenga una energía que llegue al público. Quiero ser yo con mis experiencias y conocimientos . Quiero que la gente se sienta orgullosa de su equipo.”