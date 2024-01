Un Castellón líder aguanta el empuje del Ibiza

El Castellón continua intratable esta temporada y, una jornada más, mantiene un firme liderato. Los albinegros solventaron con una nueva goleada (4-1) un partido más complicado de lo que dice el marcador final ante el Antequera. El equipo de Schreuder suma ya 52 puntos en 21 partidos y sigue a ritmo de récord.

Los de La Plana aguantaron una jornada más la presión que suponía jugar después de que el Ibiza, principal rival, lograse su victoria y les adelantase momentáneamente en la tabla. El equipo castellonense hizo su primer gol al minuto de juego gracias a un tanto en propia puerta de Lautaro, y a pesar del empate de Pepe Mena en el 14, consiguió dos goles más antes del minuto 33. En la recta final Manu Sánchez puso el 4-1 definitivo en el marcador.

Lo cierto es que no fue le mejor partido de la temporada para los albinegros y, seguramente, el resultado final no demostró la diferencia de lo visto durante 90 minutos. Pero Y eso en el fútbol es definitivo. Los de Schreuder se marcaron un partido perfecto en cuanto a definición se refiere. Los malagueños, en cambio, mostraron una falta de gol tremenda en situaciones claras

Dick Schreuder pide mejorar el fútbol realizado

Schreuder celebra la victoria con Manu Sánchez | CD castellón

El técnico del CD Castellón, Dick Schreuder, reconoció que no fue el mejor partido de su equipo: “Ellos han hecho un buen partido y nosotros no hemos jugado bien. Esperábamos que jugaran como lo han hecho y por eso creo que no hemos estado bien. Debemos hacerlo mejor, aunque tampoco se puede jugar bien todos los partidos”, dijo

.

De la misma forma el neerlandés cree que es importante que su equipo encuentre la forma de ganar cuando no tiene su mejor día. “No hemos estado al nivel que queríamos, lo que también tiene que ver con el rival. A veces hay partidos en los que no juegas bien y lo que tienes que hacer es ganar y eso hemos hecho”.