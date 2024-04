El Castellón no falla y ya avista el ascenso

Tres puntos más y una semana menos para conseguir el gran objetivo albinegro del ascenso a Segunda . Y es que si el CD Castellón ya llegaba a la pasada jornada liguera muy cerca de hacer realidad su sueño, la victoria sumada en cancha del Linares le deja a pocos pasos de conseguirlo.

Y lo cierto es que no fue un paso sencillo de dar para un equipo que tuvo que pelear de lo lindo ante un rival combativo y con mucho en juego. Los albinegros alcanzaron su triunfo gracias a los paradones de Crettaz en la primera parte, que mantuvieron con vida a los de la Plana, y a un acertado cabezazo de Iago Indias, que dio el triunfo al Castellón a cinco minutos del final.

Antes Villahermosa había fallado una pena máxima en el minuto 77 que podría haber ahorrado penurias finales. Por suerte no tuvo incidencia en el resultado final, lo que no quita que lo de los penaltis esta temporada sea para hacérselo mirar. Y es que tan bien han hecho las cosas los de Schreuder que una circunstancia tan decisiva no ha pasado factura.

Los de La Plana mantienen su diferencia de ocho puntos de ventaja sobre el Córdoba, su más inmediato perseguidor y que fue capaz de ganar en cancha del Intercity. Además alejan a 12 al Ibiza, que ya se ha descolgado de forma definitiva con un nuevo tropiezo. Y, lo mejor , es que todo esto a falta tan sólo cinco partidos para que termine la fase regular.

El técnico neerlandés achacó el juego regular de su equipo, en gran parte, la mal estado del terreno de juego andaluz: "“Ha sido un partido muy complicado en un césped que no estaba bien. Por eso estoy muy orgulloso de mis jugadores, porque hoy tenían que mostrar otra cosa. No hemos jugado como queríamos debido al estado del campo. Las circunstancias no nos permitían jugar bien”, dijo.