El CD Castellón busca reencontrarse a domicilio para mantener el liderato

Con 40 puntos en 18 partidos los albinegros llegan a esta jornada igualados a puntos con el Ibiza. Precisamente el equipo isleño juega tan solo media hora después de los albinegros, cuando recibirá al San Fernando. Es por ello que los de Dick Schreuder salen con la necesidad de buscar la victoria para no perder el liderato ni estar pendiente del resultado de los ibicencos.

La disputa de dos partidos en la misma semana no debería condicionar el once de este miércoles, aunque sí puede provocar modificaciones en el encuentro de Copa del Rey de este domingo, frente a Osasuna. Así, Dick Schreuder tirará de lo mejor que tiene a su disposición en Sanlúcar de Barrameda, aunque esto no significa que no vaya a hacer algún cambio en su formación inicial, tal como ha venido haciendo en las últimas jornadas.

Cabe destacar que los albinegros han perdido tres de los cuatro últimos partidos a domicilio del 2023. Eso fue en las canchas de Ibiza, Córdoba y San Fernando, con lo que saben de la necesidad de mejorar sus prestaciones lejos de Castalia para optar con solvencia a la primera posición que da lugar al ascenso directo a Segunda.

El neerlandés ha advertido de la dificultad de retomar la competición tras la pausa de Navidad. “Es el primer partido después del parón y va a ser difícil. Ellos juegan en casa y son complicados de superar, pero ya sabemos que en esta liga no hay rival fácil”, ha manifestado Schreuder.

Antón se marcha al Alcoyano

El conjunto albinegro ha oficializado esta mañana lo que era un secreto a voces : la marcha de Javi Antón. El, futbolista se marcha traspasado al Alcoyano. El extremo derecho pone fin a una etapa de un año y medio como albinegro y vuelve al club del que llegó a la capital de la Plana. Su contrato como orellut finalizaba el 30 de junio de este año.

Antón a penas ha contado esta temporada en liga, con apenas ocho minutos disputados en su única presencia en esta competición, frente al Melilla. En la Copa del Rey ha tenido mucha más presencia después de ser titular en los encuentros frente a Cacereño y Oviedo.