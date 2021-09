Bilal: "Este gol no se me va a olvidar"

El joven futbolista madrileño aprovechó la oportunidad para reivindicarse a lo grande en los instantes finales de la primera mitad . El canterano aprovechó una rápida contra en el tiempo de descuento para anotar el primer gol del partido. Un primer tanto en la nueva categoría que, asegura, no va a olvidar: "Muy difícil de olvidar, es más, no se me va a olvidar. La sensación de un gol es única , y más en este estadio y con este ambiente inmejorable . Hoy voy a dormir muy bien". aseguraba eufórico tras el partido.

El jugador destacó por su actividad y movilidad los 85 minutos que tuvo sobre el terreno de juego antes de ser sustituido por Carrillo. El propio Escobar defendió sus titularidad: "No me caso con nadie ni miro el DNI. Tanto Bilal como Koke pueden tener oportunidades. es buena la competencia"

